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31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri sürecinde AK Parti aday çalışmalarına başladı.

Açıklanan aday adaylığı takviminin sona ermesinin ardından AK Parti Çorun İl Başkanı Murat Günay, yerel seçimler öncesi kesinleşen aday adayları listesini kamuoyuyla paylaştı.

AK Parti’de İlçe Belediye Başkan aday adaylığı için ise toplam 42 isim başvururken, 1 ilçe ve 2 beldede aday çıkmadı.

OĞUZLAR, DÜVENCİ VE AŞDAĞUL'DA KİMSE ADAY OLMADI

Yapılan açıklamaya göre Oğuzlar ilçesinde Düvenci ile Aşdağul'da kimsenin aday olarak çıkmadığı ifade edildi.