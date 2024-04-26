Çorum'un coğrafi işaretle tescillenen lezzetinde yılın ilk hasadı gerçekleştirildi.

Çorum'un İskilip ilçesinde üretilen çilek, geçtiğimiz yıl Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenmişti.

İskilip Ziraat Odası Başkanı Adem Efe, yılın ilk çilek hasadında üretici Şahin Devran'ın serasını ziyaret ederek, yılın ilk çileğinden tattı.

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İlçede yılda bin ton üretim yapıldığını belirten İskilip İlçe Ziraat Odası Başkanı Adem Efe; "Coğrafi işaretli İskilip çileğimiz albion cinsi olarak yetiştirilmektedir.

Yılda ortalama bin ton üretim yapılmakta ve büyük çoğunluğu organik sertifikalı olarak üretilip İstanbul ve Ankara da bulunan organik pazarlara gitmektedir. Bunun yanısıra İskilip Ziraat Odasının DOKAP projesi ile yapmış olduğu Freeze Dry dondurularak meyve kurutma tesisinde kurutularak çileğe katma değer sağlanmaktadır." dedi

KENDİNİ ÖZGÜ AROMASI, TADI VE KOKUSU İLE ÖNE ÇIKIYOR

İskilip çileğinin kendine özgü aroması, kokusu ve tadı ile öne çıktığını dile getiren Efe;

"İlçenin iklim ve toprak özellikleri, çileğin yetişmesi için ideal koşulları sunuyor. Coğrafi işaret tescili, İskilip çileği üreticileri için önemli bir fırsat. Tescil, üreticilerin ürünlerini daha yüksek fiyatlarla pazarlamasına ve ilçenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmasına yardımcı olacak. İskilip çileği, coğrafi işaret tescili ile birlikte daha geniş bir tüketici kitlesine ulaşacak ve ilçenin önemli bir marka değeri haline gelecek." ifadelerini kullandı