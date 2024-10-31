Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Çorum’da Eylül ayında ihracatta sert bir düşüş yaşanırken ithalatta ise yüzde 18,59 artış oldu.

Ağustos ayında 580,8 milyon dolar olan ihracat rakamı Eylül’de yüzde 64,07 azalarak 208,7 milyon dolara düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %1,9 azalarak 21 milyar 987 milyon dolar, ithalat %1,4 azalarak 27 milyar 116 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çorum’da Eylül ayında ihracat 208,7 milyon dolar, ithalat ise 261,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında 580.8 milyon dolarlık ihracat, 220.6 milyon dolarlık ise ithalat yapılmıştı.

Samsun’da Eylül ayında ihracat 114,5 milyon dolar, ithalat 92 milyon dolar, Tokat’ta ihracat 3 milyon dolar, ithalat 1,8 milyon dolar, Amasya’da ise ihracat 14,6 milyon dolar, ithalat 2,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.