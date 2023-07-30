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MURAT KARASU

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum’daki kurum müdürleriyle istişare toplantısı düzenledi. Gelecek nesillere yaşanabilir bir Çorum bırakma hedefiyle yoğun bir çaba sarf ettiklerini ifade eden Ahlatcı, “Çorum’un geleceğini adım adım belirleyeceğiz” dedi.

Toplantıda kurum müdürleri Milletvekili Ahlatcı’ya istekler ve planlanan projelerle ilgili bilgi verdiler.

Çalışmaları, tüm kamu kuruluşlarıyla ortak akıl ve uyum içinde yürüteceklerini ifade eden Ahlatcı, Çorum'un zengin tarihi ve kültürel mirasa sahip bir şehir olduğunu belirterek, bu potansiyeli maksimum düzeyde kullanarak, Çorum'un kalkınması ve gelişmesi için büyük projelere destek vermeye odaklandıklarını söyledi.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir Çorum bırakma hedefiyle yoğun bir çaba sarf ettiklerini vurgulayan Ahlatcı, vatandaşın desteği ve iş birliğiyle birlikte güçlü bir şekilde ilerleyeceklerini ve gelecek kuşaklara daha güzel bir miras bırakmak için kararlılıkla çalışacaklarını kaydetti.