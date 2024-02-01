Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Çorum Milletvekili KİT Komisyonu Üyesi Mehmet Tahtasız, gazetemizin 34’ncü yıl dönümü nedeniyle Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’ı ziyaret etti.

Hakimiyet’in Çorum’un gelişmesi ve sorunları adına duyarlı davrandığını ve tarafsız yayın yaptığını belirten CHP Çorum Milletvekili KİT Komisyonu Üyesi Mehmet Tahtasız, “Çorum için ülkemiz için ne yapılması gerekirse el birliği ile çalışmalıyız. Basın camiasının problemleri ile ilgili TBMM’de önerge vermem gerekirse de zaman elimden geleni yaparım. Çorum Hakimiyet çok daha uzun yıllar yaşasın, istihdam yaratsın, Çorum’un güçlü sesi olmaya devam etsin. Tekrar 34’ncü yılınızı kutluyor, yöneticilerinden çalışanlarına Çorum’a verdikleri emek ve katkı için teşekkür ediyorum” dedi.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Milletvekili Tahtasız’a teşekkür etti.