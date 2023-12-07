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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İllerin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla oranlarını açıkladı.

TÜİK verilerine göre Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan (GSYH) en yüksek payı %30,4 ile İstanbul aldı.

İl düzeyinde cari fiyatlarla GSYH hesaplamalarına göre, 2022 yılında İstanbul 4 trilyon 564 milyar 280 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den %30,4 pay aldı. İstanbul'u, 1 trilyon 329 milyar 810 milyon TL ve %8,9 pay ile Ankara, 972 milyar 238 milyon TL ve %6,5 pay ile İzmir izledi.

İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 11 milyar 288 milyon TL ile Tunceli, 10 milyar 539 milyon TL ile Ardahan ve 8 milyar 287 milyon TL ile Bayburt yer aldı.

Çorum ise 2022 yılında GSYH’si 53 milyar 320 milyon TL olarak gerçekleşti.

Çorum’un çevre illerinden Samsun 155 milyar 507 milyon TL GSYH’ye, Tokat 46 milyar 908 milyon TL GSYH’ye, Amasya 37 milyar 736 milyon TL GSYH’ye ulaştı.