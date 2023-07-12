Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD), Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti’nde iş geliştirme toplantısı düzenledi.

9,10,11 Temmuz tarihlerinde MÜSİAD Batum Şubesi ev sahipliğinde yapılan iş geliştirme toplantısına MÜSİAD Çorum Şubesi de iş adamlarından oluşan bir heyetle katıldı.

MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Hüseyin Öztürk, MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Hasan Tahsin Şengül, MÜSİAD Batum Şube Başkanı Hamza Köse ve şubelerin üyesi iş insanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen program kapsamında ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Batum Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz, Adjara Ticaret Odası Başkanı Giorgi Romanadze ile Batum DEİK Başkanı Osman Çalışkan ziyaret edildi.

Programın ikinci gününde ise MÜSİAD Batum Şubesi üye firması Geofibre İplik Sanayi Tesisleri’ni ziyaret eden heyet bölgedeki ticari gelişmeler ve ticari potansiyel hakkında istişarelerde bulundu.

Batum ekonomisinde önemli rol alan iş insanlarının katılımlarıyla B2B İş Geliştirme Toplantısının ardından Gürcistan ile ticari ilişkilerin geliştirilmesine ve üyeler arası ticaretin artırılmasına yönelik ortak kararlar alındı.