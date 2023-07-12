Çorum Belediyesi’nin yaz döneminde gerçekleştireceği açık hava sinema etkinliklerinin ilki Çorumlu Obası Gençlik Kamp Merkezi’nde yapıldı.

Çorum Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında bu yılki açık hava sinema etkinliğinin ilki gerçekleştirildi.

Gençler, aileleriyle birlikte Çorumlu Obası Gençlik Kamp Merkezi’nde yapılan açık hava sinema etkinliğinde buluştu. Tarihten gelen kahramanlıklarımızın anlatıldığı “Adaletin Kılıcı Türkler Geliyor” filmine ilgi yoğun oldu. Etkinliğe Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı. (Haber Merkezi)