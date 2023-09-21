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Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından düzenlenen 5. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde, 2022 yılında ‘en fazla ihracat yapan’, ‘en yüksek ihraç birim fiyatına ulaşan’ ve ‘ihracatını en fazla artıran’ 46 firmaya toplam 78 ödül verildi.

İhracat şampiyonları arasında Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı hemşehrimiz Erdem Çenesiz'in Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı ISVEA, seramik sağlık gerekçeleri kategorisinde en fazla ihracat yapan 4.firma oldu.

Törenin ilk düzenlendiği yıl olan 2018’den 2022’ye kadar aradan geçen beş yılda çimento, cam, seramik sektörlerinin toplam ihracatının yüzde 78 arttığını söyleyen ÇCSİB Başkanı hemşehrimiz Erdem Çenesiz, “Pandemiden ticaret savaşlarına pek çok zorlu sınavın verildiği bu beş yıldan başarıyla çıkan ihracatçılarımız, şu an içinde bulunduğumuz global ekonomik durgunluğu da aşacaktır. Hedefimiz bu yıl sonunda geçen yıla ait ihracat değerlerimizi korumak ve 2024 yılı itibarıyla yeniden yükselişe geçmek” dedi.