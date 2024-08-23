Çorum Belediyespor’un tarih yazan karaticileri kulüp başkanı İsmail Yağbat’ı ziyaret etti. Çorum Belediyesi Spor Kulübü tarihinde bir ilke imza atarak U21 Ümit, Genç Türkiye Karate Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş madalya kazanmıştı.

15-18 Ağustos 2024 tarihlerinde Sivas'ta gerçekleşen, 60 ilden 372 kulüp ve 1800 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Çorum Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Karate kategorisinde ilk madalyalarını almayı başardı.

Şampiyonada Genç +76 Kg.'da Kerem Tuğra Yağlı ve Ümit 63 kilogramda Kutay Tekin tüm rakiplerini yenerek şampiyon olurken, Ümit +70 Kg.'da ise Kayra Yağlı yarı final maçında rakibine mağlup olarak bronz madalya aldı. Sporcular elde ettiği bu başarı ile Çorum Belediye Spor Kulübü karate tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardılar.

Şampiyonadan madalya ile dönen sporcular ve antrenör ekibi Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda kulüp başkanı İsmail Yağbat'ı makamında ziyaret etti.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Çorum Belediyespor Başkanı İsmail Yağbat Çorum'un bir spor şehri olması konusunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti. Sporcuların aldığı başarının kendilerini oldukça mutlu ettiğini belirten Yağbat "Karate dalında aldığımız bu başarı bizim için çok özel. İlimiz adına alınan her başarı bizleri mutlu ediyor. Kulübümüz dışında diğer amatör spor branşlarına da belediye olarak büyük destekler veriyoruz.

Kulüp olarak da geçtiğimiz yıl Voleybol'da Süper Lig'in kapısından döndük. Güreş branşında birçok büyükşehir takımını geride bırakıp ikincilik kupasını şehrimize getirdik. Her zaman dile getirdiğimiz gibi Çorum'un spor şehri olabilmesi, vizyonunun artırılabilmesi adına alınan bu başarılar çok önemli. Kulüp olarak yetiştirdiğimiz sporcuların madalya ile dönmesi bizim doğru işler yaptığımızın ve doğru yolda olduğumuzun en büyük göstergesi. Karate kategorisinde ilk kez Türkiye şampiyonları çıkartmış olmak bizleri çok mutlu etti. Aynı zamanda bu şampiyona Türkiye Şampiyonası kategorisinde en çok madalya aldığımız turnuva oldu. Aldıkları başarılarla sporcularımız adlarını kulüp tarihine altın harflerle yazdırmayı başardılar. Sporcularımızı ve antrenör arkadaşlarımızı kutluyorum. Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın da çok önem verdiği bu başarıların devam etmesini temenni ediyorum" dedi.