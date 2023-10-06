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AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı makamlarında ziyaret ettiler.

Çorum'da yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında detaylı bilgilerin verildiği ve projelerin sunulduğu ziyarette istişarelerde bulunuldu.

Ziyaretlerle ilgili açıklama yapan Milletvekili Ahlatcı, “Milletvekilimiz Oğuzhan Kaya ile birlikte Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'u ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret ederek İlimizde devam eden ve planlanan yatırımlarımıza yönelik değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Bakanlarımıza misafirperverlikleri ve ilgileri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.