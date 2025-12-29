Çorum’da sanat eğitimi alanında faaliyet gösterecek olan, Resim Öğretmeni Nur Dösgünöz’ün kurucusu olduğu Nur Art Sanat Akademisi faaliyete başladı.

Üçtutlar Mahallesi Ahçılar 13. Sokak Hanedan Apartmanı 35/A(Emniyet Müdürlüğü çaprazı) adresinde Çorum halkının hizmetine giren Nur Art Sanat Akademisi’nin açılışına CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, eski AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış duası ve kurdele kesiminin ardından Nur Dösgünöz, protokol üyelerine akademi binasını gezdirerek, yapacakları sanatsal faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Nur Art Sanat Akademisi olarak çocuklar, gençler ve yetişkinlere yönelik sanat eğitimi hizmeti verileceğini aktaran Dösgünöz, akademide özel ve grup resim derslerinin yanı sıra, öğrenciler için atölye çalışmaları ve workshoplar düzenleneceğini ifade etti.

Sanata ilgi duyan her yaştan bireyin temel ve ileri seviye eğitim alabileceğini belirten Dösgünöz, Çorum’un kültürel ve sanatsal yaşamına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Uygulamalı eğitim modeliyle hizmet verecek olan Nur Sanat Akademisi, yeteneklerini geliştirmek isteyen öğrenciler için yeni bir adres olmayı hedefliyor.