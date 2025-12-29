Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çok sayıda il ve ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.

Yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bolu

Bolu'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime için ara verildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, 29 Aralık Pazartesi günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Karar kapsamında rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur’an kursları da yer aldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise hizmetin gereği olarak ilgili birim amirlerince değerlendirileceği kaydedildi.

Bolu Valiliğinden yapılan diğer açıklamada ise olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 30 Aralık Salı günü 1 gün daha ara verildiği bildirildi.

Muş

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde önceki gün başlayan yoğun kar yağışının etkisini sürdüreceği bildirildi.

Buzlanma riskinin ve elverişsiz hava koşullarının devam edeceği bilgisine yer verilen açıklamada, il genelindeki üniversiteler hariç resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Yozgat

Yozgat Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ile 6 ilçede eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, düşük hava sıcaklığı ve buzlanma nedeniyle 4 ilçede eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Düşük hava sıcaklığı, aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan ve Çandır ilçelerimizde eğitime 29 Aralık Pazartesi günü bir gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Valilik, ilde hissedilen hava sıcaklıklarının eksi 13 dereceye kadar düşeceğinin görülmesi ve aralıklı olarak devam eden kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kent merkezi ile Sorgun ve Saraykent ilçelerinde de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini açıkladı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği ile kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileriyle okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler de 29 Aralık Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır. Eğitim öğretime ara verilmeyen ilçelerimiz, meteorolojik verilere göre kendi kurullarınca karar alacaklardır."

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Afyonkarahisar Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan verilere göre kentte etkili olabilecek don ve buzlanmanın özellikle köy yolları ve ulaşım hatlarında yol açacağı olumsuz etkilerin dikkate alındığı belirtildi.

İl genelinde sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ara verildiği belirtilen açıklamada, "Taşımalı eğitim dışındaki öğrencilerimiz için okullarımızda eğitim süreci devam edecektir. İl genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelimizde idari izinli sayılacaklardır." ifadesi kullanıldı.

Bitlis

Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, kent genelinde yer yer yoğun ve kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının düşmesine bağlı buzlanma riskinin de bulunduğunun kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 29 Aralık 2025 Pazartesi günü Bitlis genelinde tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu olan anneler, hamile ve engelli çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz de idari izinli sayılacaktır. 24 saat esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli tedbirler alınacaktır."

Kastamonu

Kastamonu'da kar nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitime, 10 ilçede ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ile İhsangazi, Pınarbaşı, Küre, Devrekani, Azdavay, Şenpazar, Seydiler, Ağlı, Doğanyurt, Araç ve Daday ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında 29 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildi.

İnebolu, Çatalzeytin, Abana, Bozkurt ve Cide ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılamayacak.

Açıklamanın devamında, eğitim öğretime ara verilen yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Hakkari

Hakkari Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklığının sıfırın altında seyredeceği belirtildi.

Saat 09.00'dan sonra başlayacak kar yağışının öğle saatlerinde etkisini artıracağı belirtilen açıklamada, vatandaşların ve öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alınmasının uygun görüldüğü vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 29 Aralık 2025 Pazartesi günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği ve kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan biri 29 Aralık 2025 Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır."

Mardin

Mardin'de beklenen kar yağışı nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler sonucu kar yağışı ve soğuk hava koşullarının il genelinde etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Kent genelinde beklenen kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskinden dolayı vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda Mardin genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Vali Tuncay Akkoyun da NSosyal hesabından öğrencilere yönelik yaptığı paylaşımda, "Okullarımıza güvenli ulaşımınızla ilgili oluşabilecek olumsuzlukları engellemek için 29 Aralık Pazartesi günü 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verdik. Ekran başında az vakit geçirerek, güzel oyunlar oynayarak değerlendirin. Sizleri çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Mardin Artuklu Üniversitesinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosunun aldığı karar doğrultusunda üniversitenin tüm yerleşkelerinde bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Elazığ

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"Değerli öğrenciler olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezimizde eğitime 29 Aralık itibarıyla bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli personelimiz de idari izinli sayılacaktır. İlçelerimiz için kaymakamlıklar duyuru yapacaklar. Gününüzü iyi bir şekilde değerlendirmenizi dilerim."



Hatipoğlu, daha sonra yaptığı paylaşımda ise kaymakamlıklarla yapılan görüşmeler neticesinde kent merkezi için alınan kararın ilçelerde de uygulanacağını bildirdi.

Şanlıurfa

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı ve soğuk hava beklendiği belirtildi.

Alınan tedbirler kapsamında eğitime bir gün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamilelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Aksaray

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yağan kar yağışı ile birlikte oluşması muhtemel tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle kent genelinde tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 29 Aralık'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kırşehir

Kırşehir Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bir günlük ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Ağrı

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki köyler ile taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören öğrenciler ile köy okullarında görevli öğretmenler için eğitim ve öğretime pazartesi günü ara verildiği kaydedildi.

Şırnak

Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, İdil ilçesinde de köy okulları ve taşımalı eğitimin bu kapsamda olduğu ifade edildi.



Ayrıca, bu süre zarfında merkez ve belirtilen ilçelerde malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Şırnak Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, senato kararıyla bugün ve yarın yapılması planlanan final sınavlarının cumartesi ve pazar gününe ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Siirt

Siirt'te kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün ara verildiği, kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları ile malul, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Ayrıca, olumsuz hava koşulları, kuvvetli kar yağışı ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kentte motosikletli kuryeler dahil her türlü motosikletin trafiğe çıkışının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı bildirildi.

Bingöl

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde bu sabah başlayan kar yağışı ile olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.

Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve trafikte oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla il merkezi genelinde tüm resmi ve özel öğretim kurumlarında öğleden sonra eğitime ara verildiği ifade edilen açıklamada, kamuda çalışan engelli ile hamile personelin de yarım gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Sinop'ta bazı ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Sinop'ta etkili olan kar nedeniyle bazı ilçelerde için taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının devam ettiği vurgulandı.

Kar yağışıyla birlikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, Ayancık ve Durağan ilçelerindeki tüm taşımalı okullarda, Gerze, Erfelek, Türkeli ve merkez ilçede ise kısmi olarak 29 Aralık Pazartesi günü taşımalı eğitim, öğretime ara verilmiştir."

Çankırı'da 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındığı belirtildi.

Bu nedenle Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerindeki tüm kademe ve türdeki okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği vurgulanan açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu ana sınıfına devam eden ebeveynlerin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Eldivan, Kurşunlu, Korgun ve Ilgaz ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Ordu'da 2 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Akkuş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı, don ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Çaybaşı Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise İlküvez İlk ve Ortaokulu, İlküvez İmam Hatip Ortaokulu, İlküvez Çok Programlı Anadolu Lisesi, Taşkesiği İlk ve Ortaokulu, Göksu İlk ve Ortaokulu, Şehit İslam Çubuk İlk ve Ortaokulu ile Çakıllı İlkokulu'nda eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde eğitime bugün ara verildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçede bugün eğitime ara verildi.

Sulusaray ilçesinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçede taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Pazaryeri Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe merkezi hariç taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrenciler için okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Ulaşımda yaşanabilecek riskler ve öğrencilerin güvenliği gerekçeleriyle kararın alındığı kaydedilen açıklamada, ilçe merkezindeki okullarda eğitim öğretimin normal seyrinde devam edeceği bildirildi.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetre, yüksek rakımlı köylerde ise yer yer 30 santimetreye ulaştı.

Gaziantep'te taşımalı eğitime ara verildi

Gaziantep Valiliği NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda güçlük yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kaymakamlıkların kararıyla taşımalı eğitim yapan tüm devlet ve özel eğitim kurumları ile özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. İlgili kaymakamlıklarımız durumu koordine etmektedir. Detaylı bilgi kaymakamlıklarımızın internet ve sosyal medya hesaplarından edinilebilir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Diyarbakır'da eğitime kar engeli

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bugün kent genelindeki bütün okullarda öğleden sonra eğitime ara verildiği kaydedildi.

Dicle Üniversitesinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise ilde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle bugün üniversitede eğitim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, bugün gerçekleştirilecek sınavların da ilgili akademik birim kurullarınca ileri tarihte yapılmasının planlanacağı ifade edilerek, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personelin de 29 Aralık Pazartesi günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Giresun'un Çamoluk ilçesinde eğitime ara verildi

Giresun'un Çamoluk ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Çamoluk Kaymakamlığınca ABD merkezli Meta şirketine ait sosyal medya platformu Facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ilçede kar yağışı ve buzlanma riskinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime bugün ara verildiği kaydedildi.

Batman

Batman'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığının daha da düşmesinin beklendiği ve buna bağlı buzlanma ile don riskinin artacağı belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle yarın il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Öte yandan, Kozluk, Beşiri, Gercüş ve Sason ilçeleri ile taşımalı eğitimin yapıldığı il merkezindeki okullarda bugün öğleden sonra eğitime ara verilmişti.