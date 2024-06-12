Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile bir araya geldi.
Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleşti.
Ateş'in kızları Bengisu ve Banuçiçek de kabulde yer aldı.
Ayşe Ateş, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekenin yapılacağını söyledi"
Ateş, şunları söyledi:
"Sayın Cumhurbaşkanıyla yaptığımız görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Uzunca bir vakit ayırdı bize sağ olsun. Huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum kendisine. Sayın Hasan Doğan Beyefendi ve Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç Beyefendi bu görüşmeye katıldılar. Bizi gerçekten uzun uzun dinledi. Kızlarımı ve beni daha doğrusu. Onlar da uzun bir konuşma yaptılar, sohbet ettiler kendisiyle. Durumu anlattık izah ettim. Dosya hakkında konuştuk. Güzel bir görüşmeydi, çok olumlu bir görüşmeydi. Çok memnun bir şekilde yanından ayrıldık, mutlu bir şekilde kızlarım da. Deyim yerindeyse dertleştik aslında, o havada bir görüşme geçti. Tek talebim bir an önce yargılanmanın hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ve adaletin yerini bulması. Kendisi de gerekenin yapılacağını söyledi.
"Adalet yerini muhakkak bulacak, hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak"
Ayrıca Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından da görüşmeyle ilgili bir paylaşımda bulundu.
Ateş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan, beni ve kızlarımı makamında kabul etti. Büyük bir nezaketle ağırladığı ve yaklaşık bir buçuk saat boyunca süren görüşmeye Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Cumhurbaşkanı’mızın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti. Sayın Cumhurbaşkanı’mız beni ve kızlarımı tek tek dinledi. Kızlarıma hediye verdi. Şahsına sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum.
Sayın Cumhurbaşkanı’mızla gerçekleştirdiğimiz görüşme hakkında bilgi almak için arayan bütün basın mensuplarına kısa bir özet geçeceğim:
Bugüne dek Sayın Cumhurbaşkanı’mızın sessizliğinden güç alarak tehdit ve iftiraları ile bize hayatı zindan eden, çocuklarımın aldığı nefesi burnundan getiren, suçu ve suçluyu öven her kim varsa dün ne söylediğine bakarak yarın ne konuşacağını düşünsün.
Çünkü adalet yerini muhakkak bulacak, hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak.