Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile bir araya geldi.

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleşti.

Ateş'in kızları Bengisu ve Banuçiçek de kabulde yer aldı.

Ayşe Ateş, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekenin yapılacağını söyledi"

Ateş, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanıyla yaptığımız görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Uzunca bir vakit ayırdı bize sağ olsun. Huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum kendisine. Sayın Hasan Doğan Beyefendi ve Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç Beyefendi bu görüşmeye katıldılar. Bizi gerçekten uzun uzun dinledi. Kızlarımı ve beni daha doğrusu. Onlar da uzun bir konuşma yaptılar, sohbet ettiler kendisiyle. Durumu anlattık izah ettim. Dosya hakkında konuştuk. Güzel bir görüşmeydi, çok olumlu bir görüşmeydi. Çok memnun bir şekilde yanından ayrıldık, mutlu bir şekilde kızlarım da. Deyim yerindeyse dertleştik aslında, o havada bir görüşme geçti. Tek talebim bir an önce yargılanmanın hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ve adaletin yerini bulması. Kendisi de gerekenin yapılacağını söyledi.

"Adalet yerini muhakkak bulacak, hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak"

Ayrıca Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından da görüşmeyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Ateş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: