CHP lideri Özgür, CHP Genel Merkezi'nde Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ağırladı. Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandıran Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iade-i ziyaretinin 11 Haziran Salı günü gerçekleşeceğini söyledi. Özel, “11 Haziran'da saat 16.00'da Cumhurbaşkanını genel merkezimizde ağırlayacağız. Aynı heyetlerle görüşme gerçekleşecek. İki siyasi partinin genel başkanı nasıl oturması gerekiyorsa o şekilde Cumhurbaşkanını ağırlayacağız. Bunun dışında herhangi bir şeyi müzakere etmeye gerek yok” ifadelerini kullandı.



“Ben CHP'nin 127 milletvekili ile erken seçim kararını alabilecek güçte değilim. Olsa yarın alırım, öbür pazar iktidara gelirim”

Erken seçim hakkında da açıklamalarda bulunan Özel, “Ben durduğum yerdeyim. 31 Mart seçimlerinde seçmenin karşısına çıktığımızda çok net olarak şunu söyledik; 'Biz sizin sesinizi duyuyoruz ve duyuracağız. Siz de sesinizi duyurmak istiyorsanız bu seçimde size 10 bin lira emekli maaşını reva görenlere, asgari ücrete zam yapamamayı düşünenlere, 1 milyon öğretmen atamayanlara, gençlerin umutlarını kıranlara, işçilere hak ettiğini vermeyenlere sesinizi duyurun' dedik. Bunun bir genel seçim olmadığını söyledik. Ben 31 Mart günü de söyledim, bugün de söylüyorum. 31 Mart seçim sonuçları Cumhuriyet Halk Partisi'ni 47 yıl sonra birinci parti yaptı.

O günden bugüne de hiçbir anket yok ki CHP birinci parti olmasın ve AK Parti ile arasındaki farkı seçim akşamından daha çok açmasın. Hal böyle olduğunda bizim net olarak söylediğimiz şudur; biz bir erken seçim çağrısı yapmıyoruz. Erken seçim kararını millet verir. Ben CHP'nin 127 milletvekili ile erken seçim kararını alabilecek güçte değilim. Olsa yarın alırım, öbür pazar iktidara gelirim. CHP erken seçim istemez mi? Evet ister. Ama erken seçimin yapılabilmesi için bunun milletin gündemi olması ve vatandaşın istemesi lazım" dedi.