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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca emekliye ikramiye müjdesi veren Erdoğan, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağını açıklayarak şunları söyledi:

Milletimize verdiğimiz çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirmek için bugüne kadar birçok düzenleme yaptık. Bilhassa emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum. Bunun için bakanlarımıza gerekli hazırlıklar yapmaları için gerekli talimatları vermiştim. Kabine toplantımız sonunda emeklilerimizi rahatlatacak kararlar aldık. Bir defaya mahsus olmak üzere emeklilerimize 5 bin TL ödeme yapacağız. 12,2 milyon emeklimizi doğrudan etkileyen aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye büyüdükçe zenginleştikçe milletimizin her kesimiyle paylaşma isteğimizi her alanda hayata geçirmeyi sürdüreceğiz."