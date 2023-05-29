FATİH AKBAŞ

İstanbul'da eski komşularından 85 yaşındaki Binnaz Baloğlu'nu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada çocuklara hediyeler dağıttı.

Binnaz Baloğlu'nun ikamet ettiği mahallenin sakinlerinin çoğunluğunun Çorumlular’dan oluştuğunu gören Erdoğan, “Bunlar yiğidin harman olduğu yerden” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü İstanbul Beykoz'da düzenlenen mitingde halka hitap ettikten sonra Tokatköy Mahallesi'nde yaşayan eski komşusunun evine geçti.

Burada mahalle sakinleri tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, 85 yaşındaki Baloğlu'na ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında mahalle sakinleri ile sohbet eden Erdoğan, sohbet ettiği vatandaşların çoğunun Çorumlu olduğunu öğrenmesi üzerine, “Çorum terfi yaptı birinci lige çıktı. Bunlar yiğidin harman olduğu yerden” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a bu ziyaretinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da eşlik etti.