Çorum'da fırıncılar pazar günü taze ekmek çıkarmama kararı aldı.

PAZAR GÜNÜ TAZE EKMEK DÖNEMİ SONA ERDİ

Geçtiğimiz günlerde fırıncılar pazar günü taze ekmek çıkarmama kararı için toplanmış ancak bazı fırıncıların bu karara yanaşmaması nedeniyle iptal olmuştu.

Dün yine bir toplantı yapan fırıncılar ortak karar ile pazar günü taze ekmek çıkarmama kararı aldı ve fırınların camına pazar günü taze ekmek çıkmayacağı konusunda uyarıcı yazı astı.

PİDECİLER HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK

Pazar günü pidecilerin ise hizmet vermeye devam edeceği öğrenildi.

Sektörde yaşanan kalifiyeli eleman sıkıntısı nedeniyle fırıncılar günlük ekmek üretmekte zorlanıyordu.