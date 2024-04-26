Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) seçimleri bugün Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Tamer Orhan başkanlığında gerçekleştirilen Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurulu’na CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve köy muhtarları katıldı.

31 Mart Mahalli İdariler seçiminin ardından birliğin yeni encümen üyeleri belirlendi.

Köylere Hizmet Götürme Birliği’nde görev yapacak 2 il genel meclis üyesi ve 2 muhtar temsilcisi seçimle belirlendi.

İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, AK Parti İl Genel Meclisi üyesi Meryem Demir, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Veli Uysal, Küçük Gülücek Muhtarı Hacı Koca, Aksungur köyü muhtarı Muammer Kambur, Çobandivan köyü muhtarı Sinan Ergen ve Karacaköy Muhtarı Salih Biçer KÖYDES üyeliği için yarıştı.

Yapılan seçim sonucu İl Genel Meclis Üyelerinden Veli Uysal 110 oy, Muhammed Fatih Temur 106 oy alarak Encümen üyesi seçilirken, Meryem Demir ise 85 oyda kaldı.

Muhtarlardan ise Hoca Koca ve Sinan Ergen 83’er oyla göreve seçilirken, Muammer Kambur 68, Salih Biçer 58 oy alarak yedek üye oldular.

Toplantıda ayrıca KÖYDES Birliği Plan ve Bütçe Komisyonu’na 3 muhtar seçildi. Yapılan oylama sonucu Halil Damar, Saffet Kışla ve Sami Zavar seçildi.