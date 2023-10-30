Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum Valiliğince, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Anitta Otel’deki resepsiyona Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Baro Başkanı Turan Kalıpcı, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, siyasi partilerin temsilcileri, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın, kaymakamlar, belediye başkanları, askerler, gaziler, şehit aileleri, güvenlik mensupları ve kurum müdürleri katıldı.

Resepsiyonda konuşma yapan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Cumhuriyet’in 100. yılını gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirterek, “Bu büyük bayram, milletimizin bağımsızlık ve istiklal mücadelesinin zaferle sonuçlandığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu tarihi bir gündür. Cumhuriyetimizi bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları, şehitlerimiz ve gazilerimize minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Onlar, vatan topraklarını işgal eden düşmanlara karşı, hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak, büyük bir kahramanlık gösterdiler. Onlar, milletimizin ortak iradesini, tarihini, medeniyetini ve kültürel değerlerimizi koruyarak bizlere bu en büyük mirası bıraktılar” dedi.

Türk milletinin kurtuluş mücadelesinde kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, her kesimden ve her inançtan insanıyla birlikte, tek yürek olduğunu ifade eden Vali Dağlı, “O günkü yoksulluğa imkânsızlığa ve zorluklara rağmen, bu cennet vatanı kurtarmak için, bağımsızlık için mücadele ettiler. Onlar, tarihin akışını değiştiren bir destan yazdılar. Cumhuriyet, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük eseridir” diye konuştu.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun, sadece Türk milleti için değil, esaret altında bulunan tüm dünya milletleri için de bir ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Dağlı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “İnsan haklarına, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne saygılı bir devlet olduğunu gösteren Cumhuriyetimiz, mazlum ve mağdur milletlere kardeşlik eli uzatan, adalet ve vicdan sahibi bir devlet olduğunu ortaya koymuştur. Mazlumun hep yanında olmuştur. Bu anlamda dünyaya örnek olmasından da gurur duyuyoruz.

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye’yi daha ileri seviyelere taşımak için azim ve kararlıkla çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olması için çalışacağız. Savunma sanayimizi güçlendirecek, enerji bağımsızlığımızı sağlayacak, bilim ve teknoloji alanında öncü olacak projeleri hayata geçireceğiz.

Şanlı tarihimizle gurur duyacak, atalarımızın zoru nasıl başarabildiklerinin bilincinde olacağız. Kültür ve medeniyet mirasımızı koruyacak, demokrasi ve insan hakları standartlarını yükseltecek, sosyal adaleti sağlayacak reformları hep birlikte gerçekleştireceğiz.”

Programda “Çorumlunun Yaptığını Kimse Yapamaz” konulu kısa film de davetlilere izletildi.

Müzik dinletisinin ardından resepsiyon sona erdi.