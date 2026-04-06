23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Floor Curling Turnuvası’nda 118 minik öğrenci madalya için kapıştı.

Curling İl Temsilciliği tarafından organize edilen turnuvada Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşti. İl Temsilcisi Şeyda Zengin gözetiminde gerçekleşen turnuvada minik kızlarda Ziya Gökalp İlkokulu birinci, Ubeydi Gazi İlkokulu ikinci, Adnan Menderes İlkokulu A takımı üçüncü, B takımı ise dördüncü oldu.

Minik erkeklerde ise Adnan Menderes İlkokulu birinci, Ubeydi Gazi İlkokulu A takımı ikinci, B takımı üçüncü, Ziya Gökalp İlkokulu ise dördüncülüğü elde etti.Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, öğrencilere ise madalyaları verildi