U 15 Gelişim Ligi play-off ilk tur maçında Arca Çorum FK, Samsunspor’a son dakikalarda yediği gollerle 4-1 mağlup olarak elendi.

Maçın skorunu belirleyen isim ise Amasya İl Hakemi Adem Karakaya oldu. Maç boyunca verdiği kararlar ile kırmızı siyahlı takımın büyük tepkisini alan maçın hakem üçlüsüne maç sonuna tepki büyük oldu.

Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçerken kırmızı siyahlı takım kadrosunda üç milli futbolcu bulunan rakibi önünde çok iyi mücadele verdi. Bu yarıda iki net penaltısı verilmeyen kırmızı siyahlı takım soyunma odasına 0-0 beraberlik ile girdi.

İkinci yarının başında Samsunspor Cem Göksu ile 1-0 öne geçti. Çorum FK beraberlik için yüklelirken Furkan Bera Kaya 71. dakikada takımını 2-0 öne geçirdi.

75. dakikada Yiğit’in attığı golle skoru 2-1 yapan ve umutlanın Çorum FK’nın umutlarını son bölümde Furkan Bera Kaya attığı iki golle bitirdi ve maçtan 4-1 galibiyet ile ayrılan Samsunspor U 15 takımı ikinci tura yükselen takım oldu.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Çorum FK yönetimi ve kenar heyeti maçın hakemlerine büyük tepki gösterdi.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Çorum FK Alt Yapı Sorumlusu Sinan Özdilli ve Çorum FK Kulüp Müdürü Özgür Yıldırım maçın hakemi Adem Karakaya’nın yanına giderek tepkilerini dile getirdiler. Maçın hakeminin bu süreçteki yüz ifadesi bile her şeyi anlatmaya yetiyor.