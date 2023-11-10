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Bolu’da D-100 karayolunda 4 aracın karıştığı trafik kazasında 5’i çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolunda İzzet Baysal Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Murat K. idaresindeki 06 CIF 952 plakalı otomobil, Emin P. yönetimindeki 14 EM 588 plakalı otomobil, Hüseyin A. idaresindeki 10 AIF 101 plakalı otomobil ve Mehmet S. yönetimindeki 14 GL 947 plakalı Tofaş marka araç çarpıştı.

Meydana gelen kazada Mehmet S. yönetimindeki Tofaş marka otomobilde bulunan 5’i çocuk 8 kişi ile otomobil sürücüsü Murat K. yaralandı.

9 kişinin yaralandığı kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastaneye sevk edilenler arasında bulunan 3 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)