Dünyada robotik cerrahinin öncülerinden olan ve Türkiye’de yalnızca belirli referans merkezlerinde kullanılan Da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kazandırıldı.

Bir süre hastanede bulunacak olan sistem, uzman hekimlerin robotik cerrahi pratiklerini geliştirmelerine ve uzmanlık öğrencilerinin bu ileri teknoloji ile deneyim kazanmalarına olanak sağlayacak.

Da Vinci Robotik Cerrahi Sistemleri’nin tanıtım ve eğitim programına, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş ve Destek Hizmetleri Başkanı Hasan Kasım katıldı.

Tanıtım sunumu öncesinde konuşan Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut, Da Vinci sisteminin simülasyon ve eğitim uygulamaları için hastanede bulunmasının, kurumsal vizyonlarının bir göstergesi olduğunu vurguladı. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin işlem çeşitliliği ve yüksek işlem hacmi ile birçok büyük merkezden ayrıştığını belirten Doç. Dr. Komut, Da Vinci sisteminin kalıcı olarak hastaneye kazandırılması için İl Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği içinde çalışmalar yürütüleceğini ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir ise cerrahi teknolojinin evrimini anlatarak, robotik sistemler ve yapay zekâ uygulamalarının modern tıpta devrim niteliğinde yenilikler sunduğunu belirtti. Da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi’nin, bu gelişmelerin en ileri aşamalarından biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Zehir, hastanenin sadece tıbbi cihazlarla değil, nitelikli öğretim üyesi ve uzman hekim kadrosuyla da büyümeye devam ettiğini ifade etti.

Tüm cerrahi kliniklerin kullanımına açık olacak

Tanıtım sunumunu Tuğçe Alpay gerçekleştirirken, etkinlik kapsamında Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Da Vinci sistemini yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Üroloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Cerrahisi, Genel Cerrahi ve Kalp ve Damar Cerrahisi gibi bölümler başta olmak üzere, programa katılan öğretim üyeleri ve uzmanlık öğrencileri, sistemin simülasyon pratiğine katıldı.

Da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi’nin simülasyon uygulamaları, tüm cerrahi kliniklerin kullanımına açık olacak.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, robotik cerrahi alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek, hasta bakımında ileri teknoloji kullanımı ve cerrahların eğitimine katkı sunmaya devam edecek.