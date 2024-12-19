Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ekim ayında yayımlanmaya başladığı "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi her güncellemenin ardından gündem olmayı başarıyor. Tartışmalara bugün bir yenisi daha eklendi.

DANA​ DİYE DOMUZ SATTILAR

Bakanlık, birçok market ve şarküteri rafında yer alan Havranlı Kasap ve Sütüven Sucukları markalarının,ürünlerinde 'dana eti' yerine domuz eti kullandığını açıkladı.

ÇİN RESTORANI DA DOMUZ ETİ YERDİRDİ

Domuz eti ile ilgili bir diğer ihlal ise Muğla’nın Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren popüler bir Çin restoranından geldi. Hisarönü bölgesindeki Chinese Rose adlı restoranda satılan 'dana kaburga' ürününde de domuz eti bulunduğu bildirildi.