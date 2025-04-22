23 Nisan Çocuk Dart Şenliği müsabakaları Olimpik Yüzme Havuzu bahçesinde yapıldı.
Büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde yapılan müsabakalar sonunda dereceye girenlere düzenlenen törenle madalyaları verildi.
Kategorilerinde dereceye girerek madalya alan sporcular şunlar: Büyük Erkekler: 1. Ahmet Şahin, 2. Ege Özceylan, 3. Halit Yalçın Aktaş, 4. Gökhan Yüksel. Büyük Kadınlar: 1. İsa Özdoğan, 2. Hilal Atan,, 3.Ela Uysal.
Yıldız erkekler: 1. Emrullah Özer, 2. Ayaz Sertoğlu, 3. Ayas Erden, 4. İshak Kerim Özdoğan. Yıldız Kızlar: 1. Öykü Dalar, 2. Nehir Su Kaplan, 3. Ezgi Kütükcü, 4. Ayşegül, Yağmur Öztürk. Genç erkekler: 1. Oğuz Köse, 2. Murat Kaan Armutcu, 3. Eymen Bilgen, 4. Yiğit Batın Küçüker.