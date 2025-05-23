19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Dart turnuvasında madalyalar sahiplerini buldu. Olimpik Yüzme Havuzu Dart Salonunda yapılan turnuva yedi kategoride mücadele ettiler. Bu turnuvada ilk kez Özel Sporcular kategorisinde de müsabakalar yapıldı.

50 sporcunun katıldığı turnuva sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle: Özel Sporcular: Kadın: 1. Elif Nur Topkaya, 2. Ayşe Kürtcü, 3. Fatma Artık, 4. Ayşe Atrtık. Erkekler: 1. Fırat Abatay, 2. Görkem Atan, 3. Mehmet Can Düz, 4. Halit Yasin Aktaş.

Yıldız Erkekler: 1. Mustafa Emin Zürriyet, 2. Gürkan Yurdusay, 3. İshak Kerim Özdoğan, 4. Emir Berke Yurdusay. Kızlar: 1. İsra özdoğan, 2. Zeynep Sak, 3. Medine Gül Göbel, 4. Yağmur Danacı.

Genç Erkekler: 1. Nurullah Gül, 2. Emrullah Efe Kepce, 3. Mert Aköner, 4. Mustafa Enes Aşkan. Büyük Kadınlar: 1. Aysel Nur Yavuz, 2. Hilal Atan, 3. Aysun Kaya, 4. Zuhal Bilgen. Büyük Erkekler: 1. Ege Özceylan, 2. Fevzi Aydoğan, 3. Batır Şendemir.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.