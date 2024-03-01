Bu yıl Ramazan ayında sahur vaktinde davul çalınmayacak olmasına davulcular tepki gösterdi.

Saat Kulesi yanında yapılan basın açıklamasında konuşan İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, “Türk’ün İslamiyet’in değerlerini örf ve adetleri yaşatmak adına geceleri Ramazan ayı içerisinde vatandaşlarımızı sahur da uyandırmak amaçlı 150 yıldır davulcularımız görev almaktadır. Buradan Çorum Belediye Başkanı Sayın Aşgın’a sesleniyorum. Sayın Aşgın bizler örf adetlerine bağlı vatandaşlarız. Yavaş yavaş yok etmeye çalıştığınız değerlerimize şuan elinde olan yetkiyle yapılan yanlıştan dönünüz. Kışın bir nebzede olsa evlerine ekmek götürmek için mücadele eden davulcuların sesine kulak veriniz. İnsanları mağdur etmekten vazgeçin.

Değerli emekçi kardeşlerim buradan size söz veriyorum. 1 Nisan sabahı Sayın Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı sizlerle birlikte davullar eşliğinde yolcu edip eski günlerimize tekrar döneceğiz. Valilik kararı ile yasaklandı diyerek valilik makamının üzerine yükleseniz de bu konuyu biz biliyoruz ki bunun tek sorumlusu Çorum Belediyesi’dir. Sungurlu Belediyesi izin veriyor da Çorum Belediyesi neden engel oluyor? Sayın Valimiz örf adetlere sahip çıkan değerli birisidir. Örf ve adetlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız” dedi.

Davulcular adına konuşan Murat Işık ise seslerinin duyulmasını istedi.