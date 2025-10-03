Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni yasama yılına başladı.

1 Ekim'de 2,5 aylık aranın ardından Meclis açılışırken, akşam düzenlenen resepsiyonda ise ortaya tarihi kareler çıktı.

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılırken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve milletvekilleri ile sohbet etti.

Sohbetin karelerinin ardından EKOL TV Nagehan Alçı ve Ferhat Murat’ın sunduğu ‘Gün Başlarken’ programına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dikkati çeken açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiği kareyi değerlendiren Ahmet Davutoğlu, hadisle örnek verdi ve şöyle dedi:

"TEBESSÜM BENİM KARAKTERİMDİR" DEDİ HADİS'LE ÖRNEK VERDİ

"Bu resimde yanlış olan bir şey de görmüyorum. Bazılarının şöyle bir ifadesi var, 'Efendim çok mutlusunuz.'

Tebessüm benim karakterimdir. Hz. Peygamber'in (sav) sünneti yani ben onu sadece bir rivayet olarak anlatmam.

Benim kahkaha ettiğimi çok az belki de kimse görmemiştir ev dışında. Kahkaha doğru değil, büyük kahkahalar özellikle Gazze'de olanlar varken.

"TEBESSÜM SADAKADIR"

Ama benim çok surat astığımı da kimse görmemiştir. Hz. Peygamber (sav) der ki, 'Tebessüm sadakadır.' Ben bulunduğum ortamda tebessüm ederim, doğal halim bu. Davet edilmiş yerde, bu kadar heyetin içinde surat asmanın alemi ne?

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI'NA GÖSTERMEM GEREKEN SAYGIYI GÖSTERİRİM"

Başka yere bakmanın veya aman ben burada olmaktan mutsuzum diye göstermenin alemi ne? Bulunduğum yer neresi olursa olsun orası benimle, heyetle değerlidir.

Cumhurbaşkanı yanına oturmuşum, uzak bir yere oturmuşum hiç önemli değil. Orası nedir, milletin temsilcilerinin buluştuğu yer.

Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'na sert eleştirilerim olur. Ama oturduğum zaman Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na gösterilmesi gereken saygıyı gösteririm ben."