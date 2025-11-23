Kütahya'da Okmeydanı Mahallesi'nde edinilen bilgilere göre İ.D. ile yeğeni A.G. arasında arsa meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

YEĞENİNİ SİLAHLA BACAĞINDAN VURUP KAÇTI

Kavgada İ.D, yeğeni A.G.'yi silahla bacağından vurdu. Bacağından yaralanan A.G. kendi aracıyla gittiği Kütahya Şehir Hastanesi'nde ameliyata alınırken olay yerinde dayının yanında bulunan K.D, dayı İ.D. ile birlikte olay yerinden kaçtı.

DAYI KISA SÜREDE YAKALANDI

Yaralı yeğen A.G'nin hastanede verdiği ilk ifadesinde, arsa meselesi yüzünden konuşurken tartışmanın başladığını ve dayısı tarafından vurulduğunu belirttiği öğrenildi. Kaçan K.D., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.