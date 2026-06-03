Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekilliğine Prof. Dr. Erkan Demirkan atandı.

Dekan Prof. Dr. Mehmet Kutlu’nun yakalandığı hastalık sonucunda geçtiğimiz aylarda vefat etmesinin ardından bu göreve uzun yıllardır fakültede görev yapan Prof. Dr. Erkan Demirkan atandı.

Uzun yıllardır spor bilimleri alanında akademik çalışmalar yürüten Prof. Dr. Demirkan, lisans eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde, yüksek lisans eğitimini Kırıkkale Üniversitesi’nde ve doktora eğitimini Ankara Üniversitesi’nde tamamladı. Akademik kariyeri boyunca egzersiz fizyolojisi, sporcu performansı, güreş, hidrasyon, vücut kompozisyonu ve solunum kas antrenmanları gibi alanlarda çok sayıda bilimsel çalışmaya imza atan Demirkan, ulusal ve uluslararası düzeyde yayımlanmış çok sayıda makalesiyle spor bilimleri literatürüne önemli katkılar sundu.

Hitit Üniversitesi bünyesinde daha önce Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerini de başarıyla yürüten Prof. Dr. Demirkan, lisansüstü eğitimde çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezine danışmanlık yaparak genç bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulundu.

YÖK tarafından yapılan görevlendirme ile Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevini üstlenen Prof. Dr. Demirkan’ın, akademik birikimi ve yöneticilik tecrübesiyle fakültenin eğitim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerine önemli ivme kazandırması bekleniyor.