Pendikspor’da Del Valle bu sezonda Çorum FK’yı boş geçmedi.

Tecrübeli futbolu Pendikspor’un Çorum FK karşısında beraberlik golünü attı.

Geçtiğimiz sezon Sakaryaspor formasını giyen Del Valle 18 Şubat 2024 tarihinde Sakarşaspor ile Çorum FK maçında oyuna sonradan girmiş ve attığı iki golle takımını 3-1 galibiyete taşıyan isim olmuşüu.

Bu sezon Pendikspor’a transfer olan Del Valle cumartesi günü oynanan maçta ilk onbirde forma giydi ve 80. dakikada attığı golle takımına bir puan getiren isim oldu.