İzmir'in Konak ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda; Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle’nin (64) üvey kardeşleri, husumetli oldukları kişiler konusunda Dicle’den iki taraf arasındaki gerinliğin çözümü için yardım istedi.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Dicle, iki taraf arasındaki porblemi çözüme kavuşturabilmek içn Ç. ve D. adlı kişilerle Eşrefpaşa’daki bir kafede buluştu. Dicle'nin aralarında olduğu iki grup arasında tartışma çıktı. Dicle, yaşanan tartışma esnasında demir çubuklarla saldırıya uğradı.
Dicle'nin feci şekilde dövüldüğünü gören kafedeki vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Dicle, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
ACI HABER GELDİ
Başına darbe alıp beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Dicle, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Yoğun bakıma alınan ve dün beyin ölümü gerçekleşen Dicle'nin vefat haberi, Dokuz Eylül Üniversitesinin sosyal medya hesabından duyurdu.
SALDIRGANLAR TUTUKLANDI
Olaya karışan kişilerin ise ifadeleri alındıktan sonra serbest kaldığı öğrenildi. Dicle’nin beyin ölümü gerçekleştikten sonra şüpheliler için tekrar gözaltına alınmasına yönelik kararın çıktığı ve gözaltına alınan 3 kişinin tutuklandığı belirtildi.