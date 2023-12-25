İzmir'in Konak ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda; Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle’nin (64) üvey kardeşleri, husumetli oldukları kişiler konusunda Dicle’den iki taraf arasındaki gerinliğin çözümü için yardım istedi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Dicle, iki taraf arasındaki porblemi çözüme kavuşturabilmek içn Ç. ve D. adlı kişilerle Eşrefpaşa’daki bir kafede buluştu. Dicle'nin aralarında olduğu iki grup arasında tartışma çıktı. Dicle, yaşanan tartışma esnasında demir çubuklarla saldırıya uğradı.

Dicle'nin feci şekilde dövüldüğünü gören kafedeki vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Dicle, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.