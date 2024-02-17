Çorum Bölgesel Gözlemci Özgür Demirci’ye 11. grupta Hacılar Erciyesspor ile Develigücüspor maçında görev.
Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre pazar günü saat 13’de Hacılar Fevzi Mercan Stad’ında oynanacak maçı Samsun bölgesi hakemi Cihad Sizer yönetecek.
Yardımcılarıda Hatay’dan İsmail Aldanmaz ve Samsun’dan Türker Karabayır yapacak.
Maçın dördüncü hakemide Samsun’dan Efe Şahabettin Kapcak.
Hacılar Erciyesspor grupta 30 puanla üçüncü sırada bulunurken Develigücüspor ise 23 puanla beşinci sırada.