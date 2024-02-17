Okul Sporları Genç erkekler Dart il birinciliğinde İskilip İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyonluğu kazandı.

Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapılan il birinciliğinde 20 okuldan 80 sporcu mücadele etti. 20 okuldan dokuzu Osmancık ve İskilip’den katıldı.

Yapılan müsabakalar sonunda İskilip İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Muhammed Burak Topu yönetiminde Umut Sefa İpek, Badık Balcı, Emir Arslan, Halil Efe Yaramış ve Cihat Çöpatlamaz’lı kadrosu ile birinciliği kazanırken Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi antrenör Mustafa Münür Çenesiz yönetiminde İbrahim Yıldırım, Mehmet Küpçüoğlu, Ertuğrul Tatlısu ve Oğuz Köse’li kadrosu ile ikinci oldu.

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Eti Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Turan Karataş yönetiminde Ersan Andıç, Mehmet Naki Budak, Ege Özceylan ve Arda Gezerli’li kadrosu ile üçüncü olduğu il birinciliğinde Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulu ise Hamza Alaçam yönetiminde ahmet Saltık, Onur Atagün, Hamza Mert Bozdemir ve Taha Efe Taşdemir’den oluşan kadrosu ile dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.

İl birincisi İskilip İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gruplarda ilimizi temsil edecek.