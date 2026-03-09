Gençlik ve Spor İl Müdürü eski milli güreşci Mustafa Demirkıran Ankara Kızılcahamam’da düzenlediği çalıştaya katıldı.

2026 yılına yönelik hedeflerin belirlendiği Türkiye Güreş Federasyonu çalıştayı, Kızılcahamam'da başladı. Taha Akgül, güreş camiasının görüşlerini alacaklarını ve Türk güreşinin başarısı için ortak akılla hareket edeceklerini vurguladı.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2026 yılı çalıştayı, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başladı. 6–8 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenen çalıştayın açılış programında Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, dünya şampiyonu Selçuk Çebi, Yaşar Doğu'nun oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Cicioğlu, Prof. Dr. Mehmet Türkmen ve eski Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Ata Karataş konuşma yaptı.