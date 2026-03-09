Niğde'de yapılan Okul Sporları Yıldızlar Serbest Güreş grup birinciliğinde bir altın bir bronz madalya kazanan Çorumlu sporcular Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

5-8 Mart tarihleri arasında Niğde’de yapılan yıldızlar serbest güreş grup birinciliğinde 52 kiloda Berkay Gözübüyük tüm maçlarını kazanarak birinci oldu ve Türkiye Şampiyonasında iddialı olduğunu ortaya koydu.

100 kiloda Baki Eren Orhangazi ise sıkletinde üçüncü olarak bronz madalya alarak Türkiye Şampiyonası vizesi alan ikinci güreşci oldu.

Antrenör Sinan Mumcu sporcularını kazandıkları başarıdan dolayı kutladı ve şimdi ki hedeflerinin Türkiye Şampiyonasında kürsüye çıkmak olduğunu söyledi.