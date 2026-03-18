Serbest Güreş A milli takım Teknik Direktörü Soner Demirtaş, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret etti.

Beraberinde milli takım teknik ekibinde görev yapan aynı zamanda Milli Eğitimspor kulübünü antrenörü Yasin Bolat ve Serdar Çatal ile Hentbol İl Temsilcisi Sami Öncel ile birlikte Cemil Çağlar’ı makamında ziyaret etti,

Güreş hayatında üüç kez Avrupa Şampiyonu Dünya ikinciliği ve üçüncülüğü Olimpiyat üçüncülüğü gibi büyük başarılara imza atan Soner Demirtaş bu yıl başından itibaren büyükler milli takım teknik direktörü olarak göreve başladı.

Ziyaret sırasında son katıldıkları turnuva ve çalışmalar hakkında bilgiler veren Soner Demirtaş, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’a güreşe verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Çağlar da ata sporu güreşin gelişimi için ellerinden gelen katkıyı vermeye devam edeceklerini belirterek Soner Demirtaş’a ziyareti nedeni ile teşekkür etti.

Soner Demirtaş ziyaretin anısına Çağlar’a milli takım eşorfmanı, Çağlar ise türk bayrağı hediye etti.