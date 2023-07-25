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AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Samsun-Çorum-Kırıkkale Demiryolu Projesinde Kırıkkale-Çorum kesimi (120 km) projelerinin tamamlanarak Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün (AYGM) yatırım programına alındığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürü Hasan Pezük’ün demiryolu hedefinin 2053 yılı olduğu şeklinde ki açıklaması kafa karışıklığına neden olmuştu. AK Parti İl Başkanı Murat Günay, yaptığı açıklamada ile demiryolu konusuna açıklık getirdi ve şimdiye kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Çorum’un uzun yıllardır büyük bir özlemle beklediği ve tüm milletvekilleriyle takip ettikleri hızlı tren yatırımıyla ilgili olarak bilgi kirliliği yaşandığını ifade eden Murat Günay, “Değerli Çorumlu hemşehrilerim şunu çok iyi bilsinler ki Çorum için demiryolu, AK Partimizin önceliği ve vazgeçilmezidir. Nitekim Çorum’umuzu Ankara ve oradan da tüm Türkiye’ye bağlayacak olan Delice-Çorum Hızlı Tren Hattı projelendirme çalışmaları bitirilmiş ve yatırım programına da alınarak ihale aşamasına gelmiştir. Tekrar tekrar vurgulamak gerekirse bazılarınca 2053 yılı olarak dile getirilen konu Cumhuriyetimizin 150. yılı vizyonumuzda ülkemizde göreceğimiz ve bu tarihte çoktan kullanıyor olacağımız tüm demir yolu ağımızı ifade etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın söz verdiği icraatları hem de belirlenen yapım tarihinden çok önce hayata geçirdiğini büyük bir gıptayla ve gördüğümüz kadarıyla biraz da kıskançlıkla takip etmeye yıllardır alışmış olan bu, kişi ve grupların beyanlarına itibar edilmemesini, saygılarımla kıymetli hemşehrilerimin dikkatine sunarım” dedi.

Projenin Samsun-Çorum-Kırıkkale Hızlı Tren Projesi olduğunu dile getiren AK Parti İl Başkanı Murat Günay, “Samsun-Çorum-Kırıkkale Hızlı Tren Projesi (293 km) kapsamında, Kırıkkale-Çorum kesiminin (120 km) projeleri tamamlanarak AYGM yatırım programına yapım olarak alınmıştır. Çorum-Merzifon kesimi (71 km) ve

Merzifon-Samsun kesimin (102 km) projeleri TCDD Genel Müdürlüğünce tamamlanmış ve AYGM Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. Projenin Çorum – Merzifon-Samsun kesiminin de Bakanlığımızca yatırım programına alınması planlanmıştır” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)