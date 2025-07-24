Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ile Meclis Başkanı Erol Karadaş, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladılar.

“Basın, halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan, kamuoyunun nabzını tutan ve demokrasinin gelişmesine katkı sunan vazgeçilmez bir kurumdur. Toplumun haber alma hakkını temin eden özgür ve tarafsız bir basın, demokratik yapının güçlenmesinde önemli bir rol üstlenmektedir” diyerek mesaja başlayan Çetin Başaranhıncal ile Erol Karadaş, “Basın çalışanlarının mesleklerini etik değerlere bağlı kalarak, objektif ve sorumlu bir şekilde icra etmeleri, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamaktadır. Bu noktada basının bağımsızlığının korunması, ifade özgürlüğünün teminat altına alınması büyük önem taşımaktadır. Yurdumuzun dört bir yanında, zaman mefhumu gözetmeksizin görev yapan değerli basın emekçilerimizin, özverili çalışmaları her türlü takdirin üzerindedir. Kamu yararını önceleyen, doğru ve güvenilir habercilik anlayışıyla görev yapan tüm basın mensuplarımızı gönülden tebrik ediyoruz. 24 Temmuz Basın Bayramı vesilesiyle, tüm basın camiamıza başarılar diliyor; görevlerini her koşulda büyük bir sorumlulukla sürdüren tüm basın çalışanlarına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.