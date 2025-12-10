Demokrat Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Tunç, Belediye Meclisinin 2025 yılı son toplantısında alınan ulaşım ve su zammına tepki gösterdi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Mehmet Tunç, “Çorum Belediye Meclisi'nin oy çokluğuyla kabul ettiği ve 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan ulaşım ve su tarifelerindeki yüksek oranlı zamlar, ücretli çalışanlar, emekliler ve dar gelirli aileleri derin bir endişeye sevk etmiştir. Halkın temel ihtiyaçları olan ulaşım ve su gibi zorunlu hizmetlere yapılan bu orantısız artışları kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz” dedi.

Yapılan zamların, özellikle sabit ve dar gelirli vatandaşların bütçelerinde küçümsenmeyecek oranda bir yük oluşturacağını vurgulayan Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Tam akıllı kart bilet fiyatının 20,40 TL'den 30,00 TL'ye çıkarılması, tek kalemde yüzde 47'ye varan bir artış anlamına gelmektedir. Asgari ücretle çalışan bir ailenin ayda sadece işe gidiş gelişi için ayırmak zorunda kalacağı ek maliyet, zaten geçim yükü ile zorlanan hane bütçesini daha da zorlayacaktır. Öğrenci abonman ücretine yapılan artış ise, eğitim masrafları altındaki ailelere ek yük bindirmektedir. Su kullanım fiyatlarına yapılan, bazı kademelerde yüzde 50'nin üzerine çıkan zamlar, temiz suya erişimi bile lüks hale getirme tehlikesi taşımaktadır.

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan vatandaşın, en temel hakkı olan temiz suya fahiş fiyat ödemesi istenmekte ve bu zam kararları alınırken, yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veren emeklilerin, düşük ücretle çalışan işçilerin ve geçinemeyen dar gelirli ailelerin alım gücü ve yaşam maliyetleri göz ardı edilmiştir. Belediyecilik, halkın refahını artırma sorumluluğu taşır, temel hizmetleri pahalılaştırarak vatandaşın sırtına yük bindirmek değildir.

Tasarruf ve verimlilik arayışları, öncelikle halkın cebine uzanmadan, belediye bünyesindeki gereksiz harcamalardan ve israftan başlamalıdır. Ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde, yerel yönetimin görevi, halkına destek olmak, yükünü hafifletmek olmalıdır.

Biz, Çorum'un dar gelirli, emekli ve ücretli çalışan vatandaşlarımıza bu haksız ve fahiş zamların geri çekilmesini talep ediyoruz. bu karar sosyal adaleti zedeleyen ve halkın yaşam kalitesini düşüren bir uygulamadır.”

