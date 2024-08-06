Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinliklere 11 Temmuz 2024 tarihinde müdürlük seminer salonunda, 55 denetimli serbestlik yükümlüsünün katılımı ile gerçekleştirilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu seminer ile başlandı.

Etkinlikler 12 Temmuz 2024 tarihinde, aynı konuda ve 155 yükümlü ile 9 müdürlük personelinin katılımı ile gerçekleştirilen iki ayrı seminerle devam etti.

İl Vaizi Faruk Özdemir tarafından verilen seminerlerde, birlik ve beraberliği bozan durumlar, din istismarının karakteristik özellikleri ve din istismarı ile mücadele konularına değinildi.

Etkinliklere daha sonra Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve tüm İl protokolünün de katılımı ile gerçekleştirilen Çorum İl Şehitliği ziyaretine katılım ile devam edildi. Bu çerçevede Denetimli Serbestlik Müdürü Nedim Kılıç ve 9 müdürlük personeli de programa katıldı.

Etkinlikler kapsamında ise son olarak müdürlük personeli Hıdırlık Mezarlığında bulunan 15 Temmuz Şehidi Ali Karslı'nın kabrine ziyarette bulunarak dua edildi. (Haber Merkezi)