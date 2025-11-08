Deniz Feneri Derneği İl Koordinatörlüğü Gazze’de yaşam mücadelesi veren mazlumlar için yardım standı açtı.

Deniz Feneri Derneği İl Koordinatörlüğü tarafından Hürriyet Parkı yanında açılan stantta ağırlıklı olarak örgü ürünlerin satışı yapılıyor.

Deniz Feneri Derneği İl Koordinatörü Yasemin Eyvazlı, açtıkları yardım standı hakkında bilgi verdi.

Deniz Feneri olarak Hürriyet Parkı yanında açtıkları stantta gönüllüler tarafından verilen el örgüsü ürünler ile hayırseverler tarafından verilen giyim malzemelerinin satışa sunulduğunu ifade eden Yasemin Eyvazlı, “Stanttan elde edeceğimiz geliri Gazze’de bulunan Deniz Feneri Aşevlerine gıda yardımı olarak göndereceğiz. 9 Kasım Pazar akşamına kadar açık olacak standımıza destek olmak için vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.