Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 58 kuruş zam bekleniyor. Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Döviz kurundaki dalgalanmalar, uluslararası petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve bölgesel gelişmeler akaryakıt fiyatlarını yukarı yönlü etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından takip ediyor.

MOTORİNE ZAM

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre; motorinin litresine 58 kuruş zam bekleniyor. Zamlı fiyatların bu gece yarısı itibarıyla tabelaya yansıması öngörülüyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.