İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem Marmara'daki birçok şehirde hissedildi, vatandaşlar sokağa döküldü.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yer Bilimcisi Prof. Dr. Naci Görür, büyük depreme ilişkin açıklama yaptı.

Kumburgaz fayı üzerinde deprem olduğunu dile getiren Görür, "Bunlar Marmara’da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor." dedi.

Beklenen büyük depremin 7’nin üzerinde olacağını dile getireen Görür, deprem konusunda uyarılarda bulundu.