Çorum FK play-off 1. tur maçında Kocaelispor’u 2-1 yenerek yarı finale yükselme sevincini kulüp onursal başkanı Muhsin Dere yine yalnız bırakmadı.

Maçı protokol tribününde izleyen Kulüp Onursal Başkanı ve Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere maç boyunca büyük bir heyecan yaşadı.

Maç sırasında atılan gollerden sonra büyük bir sevinç yaşayan Muhsin Dere maç sonunda ise yarı final grubuna yükselme mutluluğunu önce tribünde sonra soyunma odasında futbolcularla paylaştı.

Başkan ve futbolcuları tek tek kutlayan Muhsin Dere maç sonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise ‘Bekle bizi Süper Lig, tebrikler şehrimizin gururu muhteşem takımımız. Bu şahre yaşattığınız gurur için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Teşekkürler Oğuzhan Başkan, Teşekkürler Serkan Hocam, teşekkürler muhteşem takımımız teşekkürler muhteşem takımımız, teşekkürler şanlı taraftarımız. Haydi pazartesi günü yine tribünleri yıkıyoruz’ dedi.