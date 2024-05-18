Çorum FK’nın Kocaelispor ile oynadığı play-off 1. tur maçını 11.407 biletli taraftar izledi.

Kırmızı siyahlı takımın Kocaelispor ile oynadığı maçı Maraton tribününde davetiyeli 325 biletli 3041 kişi izlerken diğer en fazla taraftarın maç izlediği tribün ise kuzey kale arkası oldu. Bu tribünde 75’i davetiyeli 3241 biletli taraftar takımlarına destek verdiler.

Kapalı sağ sol tribününde 100 davetiyeli 704 biletli taraftar giriş yaparken engelli tribününde 47, genel 723 güney kale arkasında ise 933 taraftar biletli giriş yaptı.

Misafir tribününde 678 biletli taraftar giriş yaparken Vip A-B-C-D tribününe 140 davetiyeli aynı tribünlere biletli giriş yapan taraftar sayısı ise 1400 oldu.

Stada giriş yapan biletli taraftar sayısı ise toplamda 11.407 olarak açıklandı.