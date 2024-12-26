Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’yı ziyaret etti.

Başkan Muhsin Dere, MHP İlçe Başkanı Orhan Özyol ile yaptığı ziyaretle ilgili olarak, Sungurlu’da hayata geçirmeyi düşündükleri projeleri istişare ettiklerini bildirdi.

Belediye Başkanı Dere, “MHP Genel Sekreter Yardımcımız ve Çorum Milletvekilimiz Sn. Vahit Kayrıcı'yı, Genel Merkezimizde ziyaret ettik. MHP Sungurlu İlçe Başkanımız Sn. Orhan Özyol ile birlikte yaptığımız ziyarette Sungurlu'muzda hayata geçirmeyi düşündüğümüz projelerle ilgili Sn. Milletvekilimizle istişarede bulunduk. Nazik kabulleri ve verimli istişareleri için kıymetli ağabeyim Sn. Vahit Kayrıcı'ya teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.