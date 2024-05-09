Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Çorum'da kampa giren Ampute Milli Futbol Takımını ziyaret etti.

1-8 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını Çorum'da sürdüren Ampute Milli Futbol Takımı'nı Ahlatcı Çorum FK'nın tesisinde Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın ile ziyaret eden Muhsin Dere, başarı dileklerini ileterek, "2024 Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek Ampute Milli Futbol Takımımıza başarılar diliyor, şampiyon olup bizleri gururlandıracaklarına gönülden inanıyorum" dedi.

Şampiyona sonrasında milleri Sungurlu'ya davet eden Dere, "İnşallah kazanacakları kupayla birlikte zaferlerini hep birlikte kutlamayı diliyorum" ifadelerini kullandı.