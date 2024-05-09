Ahlatcı Çorum FK, geçtiğimiz hafta sahasında Şanlıurfaspor'la 1-1 berabere kaldığı maçla ilgili olarak iki disiplin ihlalinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, kırmızı-siyahlı kulübü taraftarlarının neden olduğu "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olaylarından dolayı PFDK'ya sevk etti.

Ahlatcı Çorum FK gibi Şanlıurfaspor da taraftarlarının neden olduğu "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca, Şanlıurfasporlu futbolcu Ümit Kurt "hakareti" Şanlıurfaspor yardımcı antrenörü Kemal Tosun da "talimatlara aykırı hareketi" ve "hakareti"nden dolayı tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiler.

Hukuk Müşavirliği, Ahlatcı Çorum FK'nın Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Boluspor'u da Manisa FK maçında "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk etti.